Aprovação de Lula cai; 22% veem gestão petista igual à de Jair Bolsonaro

Foto: ANGELA WEISS / AFP O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, faz uma pausa durante uma entrevista coletiva à margem da 79ª Assembleia Geral das Nações Unidas na sede da ONU em Nova York em 25 de setembro de 2024.

Nova pesquisa Genial/Quaest sobre avaliação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), divulgada ontem, mostra que a aprovação da gestão do petista recuou de 54% para 51%. O índice é maior que a rejeição, calculada em 45%. Outros 5% não souberam responder. O porcentual dos que acham o governo Lula e o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) iguais cresceu de 8% para 22%.

A margem de erro do levantamento é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos.

Na pesquisa anterior, divulgada pela Quaest em julho deste ano, os que rejeitavam o governo Lula eram 43%, o que mostra que esse índice oscilou dentro da margem de erro. O instituto fez entrevistas presenciais com 2.000 brasileiros entre os dias 25 e 29 de setembro. O índice de confiabilidade do levantamento é de 95%.

Os grupos que mais aprovam a gestão de Lula são os moradores do Nordeste (69%), os que têm até o ensino fundamental (62%) e os que ganham até dois salários mínimos (62%).

A rejeição, por sua vez, é maior entre os que possuem o ensino superior incompleto ou mais (59%), os que recebem mais de cinco salários mínimos (57%), os autodeclarados brancos (55%) e os evangélicos (55%). No último grupo, do qual Lula tenta se aproximar com pronunciamentos e projetos governamentais, o índice de desaprovação cresceu três pontos porcentuais.

Na avaliação geral do governo Lula, 32% consideram a gestão positiva, 31% negativa e 33% acham regular. Outros 4% não souberam responder.

Regular

Comparado com a pesquisa anterior feita pela Quaest, o índice positivo caiu quatro pontos porcentuais, e o negativo oscilou um ponto porcentual para cima. Os que consideram o governo regular cresceram três pontos. Para 30% dos entrevistados, o governo Lula está "melhor do que o esperado"; para outros 33%, a gestão está "pior que o esperado". O maior índice (36%) é o dos que acham que o Executivo faz um trabalho "nem pior nem melhor que o esperado".

Economia

O levantamento da Quaest também aponta que mais brasileiros acreditam que o maior problema do País é a economia. Antes, o índice era de 21%; agora, é de 24%. Os outros problemas mais citados foram a violência (17%), as questões sociais (16%) e a corrupção (13%).

Segundo a Quaest, o total de brasileiros que acreditam que o governo Lula se sai melhor que a gestão de Bolsonaro (PL) caiu 13 pontos, de 51% para 38%, desde julho. Os que acham que Bolsonaro foi melhor que o petista são 33%, três pontos a menos do que em julho. Para 41% dos brasileiros, a economia brasileira piorou no último ano. Os que acham que ela melhorou somam 33%. Para outros 22%, a situação econômica ficou do mesmo jeito; 4% não souberam responder.