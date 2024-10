Sabatina com José Sarto no O POVO News 1ª edição não será realizada

Foto: Fabio Lima/ O POVO Sabatina no O POVO News 1ª edição com o atual prefeito não irá acontecer

Candidato à reeleição em Fortaleza, o prefeito José Sarto (PDT) não será entrevistado durante a segunda rodada de sabatinas realizada pelo O POVO e transmitida no programa O POVO News 1ª edição.



A entrevista estava agendada para o dia 1º de outubro e o candidato havia confirmado comparecimento naquela data. Um problema técnico no canal do O POVO, no entanto, impediu a realização do programa, bem como a veiculação dos demais programas da grade durante aquele dia. Foi oferecida ao candidato alternativa em um canal de menor alcance, o que ele não aceitou.



Posteriormente, com a normalização do canal, foram disponibilizadas duas datas, na quarta-feira, 2, e quinta-feira, 3. Contudo, a campanha do pedetista informou haver incompatibilidade de agenda do candidato nesse período.



Com isso, Técio Nunes (Psol) encerrou a segunda série de sabatinas realizada pelo O POVO. André Fernandes (PL) também faltou nesta rodada. O candidato não enviou justificativa. Contudo, jornalistas da casa avaliaram a trajetória política do postulante do PL durante o momento reservado para ele.



Os demais concorrentes que disputam o comando do Executivo municipal foram sabatinados e apresentaram suas propostas. Todas as sabatinas estão disponíveis no canal do Youtube do O POVO.

Veja quem já foi sabatinado:

Sabatinas em outros municípios



O POVO também realizou sabatinas com os candidatos às prefeituras de Barbalha, Caucaia, Crato, Eusébio e Juazeiro do Norte.



As entrevistas da região do Crajubar foram realizadas na Rádio O POVO CBN Cariri e tiveram repercussão no O POVO.



Os candidatos de Caucaia e Eusébio foram sabatinados no podcast Jogo Político, disponível no canal do Youtube do O POVO.