Morte de homem na av. Antônio Sales foi motivada por troca de facção em Fortaleza

A morte de um homem de 32 anos, identificado como Cristiano Venancio Rodrigues, em setembro do ano passado, na avenida Antônio Sales, no bairro Joquim Távora, em Fortaleza, foi motivada pela troca de facção criminosa. A informação foi divulgada durante coletiva de imprensa na sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), nesta quinta-feira, 3, na Capital.

Nessa quarta-feira, 2, um homem, de 23 anos, suspeito de envolvimento direto no crime foi preso pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE) no bairro Joaquim Távora. Na ocorrência, foi cumprido um mandado de busca e apreensão e de prisão temporária por homicídio doloso, quando há intenção de matar.

De acordo com o titular da 10ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o delegado Ícaro Coelho, a função do suspeito no homicídio foi abrigar os executores do crime, tanto antes como depois. “Todos os envolvidos estiveram presentes na vila antes e depois do crime. Trocaram de roupa após o acontecimento e tomaram rumo ignorado”, detalha.

A dinâmica do crime aconteceu de forma premeditada. O homem tinha o hábito de buscar o filho, que tinha três anos na época, no colégio localizado em frente a uma vila na rua J da Penha, no bairro Joaquim Távora.

“Ele chegou à escola, a sogra e o filho entraram no veículo e, quando ele virou à esquerda, na avenida Antônio Sales, um indivíduo que estava na vila saiu e efetuou disparo contra o homem, que estava parado no sinal”, informa Ícaro.

No crime, um outro homem estava dando cobertura e, após o fato, retornaram à vila, onde o suspeito preso ontem os aguardava. Após trocarem de roupa, os três fugiram do local.

O delegado afirmou que essa foi a participação do homem preso ontem. Ainda segundo ele, a busca pelo domínio de tráfico de drogas na região e, principalmente, a ruptura com a facção criminosa pela vítima motivou o crime.

“A vítima tinha envolvimento com tráfico de drogas e, hoje, o tráfico é ligado a grupos criminosos organizados. Ele pertencia a um grupo e acabou rasgando a camisa. Aquelas pessoas que eram companheiros de criminalidade passaram a se tornar seus inimigos”, explica Ícaro.

Além do suspeito, outras duas pessoas, de 27 e 24 anos de idade, também foram presas no mesmo local onde o acusado foi capturado.

Eles possuem antecedentes criminais por tráfico de drogas, integração a organização criminosa, receptação e porte ilegal de arma de fogo. Ainda não há a confirmação do envolvimento direto deles com o crime de homicídio.

Com os três, foi apreendido uma pistola calibre 9 milímetros (mm), com 11 munições, um rifle artesanal, 174 pedras de crack, 105 trouxinhas de maconha e 76 pinos de cocaína, dezenas de munições, uma balança de precisão e oito aparelhos celulares.

A ação foi realizada pela 10ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e teve apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core).

O suspeito foi preso mesmo com a determinação do Código Eleitoral que afirma que até às 48 horas após o encerramento da votação nenhum eleitor poderá ser preso ou detido.

No entanto, segundo a Polícia Civil, o alvo dos mandados não é considerado eleitor, visto que foi identificado que ele nunca realizou o alistamento eleitoral e dessa forma “não goza dos direitos de eleitor”. Os outros dois homens também estão presos.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

DHPP: (85) 3257 4807

E-Denúncias: disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br