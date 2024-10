UFC publica edital para concurso público com 144 vagas

Foto: Jr. Panela Universidade Federal do Ceará

A Universidade Federal do Ceará (UFC) publicou o edital de concurso público referente ao preenchimento de 144 vagas de servidores técnico-administrativos em cargos de nível médio, técnico e superior.

Além de atuar em diferentes campi da instituição em Fortaleza, os convocados vão para Crateús, Itapajé, Quixadá, Russas e Sobral. Veja mais informações abaixo.

Concurso público da UFC: inscrições

As inscrições para o concurso da UFC estarão disponíveis a partir das 10h do dia 30 deste mês, e seguem até o dia 13 de novembro, até às 23h59.

Os interessados devem se inscrever por meio do site oficial do concurso, coordenado pela Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura (FCPC). A situação da inscrição poderá ser verificada no dia 20 de novembro.

A taxa de inscrição é de R$ 120 para os cargos de nível médio e técnico e de R$ 150 para cargos de nível superior.

O pedido de isenção do pagamento poderá ser feito no site do concurso, no dia 14 (a partir das 10h) ou 15 de outubro (até às 23h59min). Os critérios para a solicitação de isenção estão disponíveis no edital.

A seleção será realizada por meio de três provas, todas elas com questões objetivas: uma de língua portuguesa (10 questões), uma de legislação (10 questões) e uma de conhecimentos específicos (30 questões).

A prova será realizada no dia 19 de janeiro de 2025, em Fortaleza, no local e horário que serão informados no site do concurso.

Concurso público da UFC: vagas

Assistente em administração (nível médio)

79 vagas, sendo 59 de ampla concorrência, 16 destinadas a pessoas negras e 4 para pessoas com deficiência;



Remuneração inicial de R$ 2.667,19, além de auxílio-alimentação no valor de R$ 1.000;



As atribuições incluem suporte técnico e administrativo em diversos setores da UFC.

Técnico de tecnologia da informação (nível médio)

36 vagas, distribuídas entre as áreas de desenvolvimento de software (back-end); desenvolvimento de software (front-end); desenvolvimento multimídia; experiência do usuário (UI/UX); e suporte em sistemas e redes de computadores. Do total de vagas, 27 são para ampla concorrência, 7 para pessoas negras e 2 para pessoas com deficiência;



O salário-base é de R$ 2.667,19, acrescido de R$ 1.000 de auxílio-alimentação.

Analista de tecnologia da informação (nível superior)

24 vagas, sendo 17 de ampla concorrência, 5 para pessoas negras e 2 para pessoas com deficiência;

As vagas são distribuídas para arquitetura e desenvolvimento de sistemas (back-end); arquitetura e desenvolvimento de sistemas (front-end); ciência de dados; governança de TI; infraestrutura de TI e redes de computadores; e segurança da informação;



A remuneração inicial é de R$ 4.556,92, acrescida de R$ 1.000 de auxílio-alimentação.

Engenheiro (nível superior)

5 vagas para as áreas de engenharia civil, engenharia mecânica e engenharia elétrica, sendo 3 de ampla concorrência (1 para cada área), 1 para pessoas negras (Engenharia Civil) e 1 para pessoas com deficiência (Engenharia Mecânica);



A remuneração inicial é de R$ 4.556,92, além do auxílio-alimentação (R$ 1.000).

Além da remuneração básica, os servidores públicos federais têm direito à qualificação, que pode ser ampliada, dependendo da formação acadêmica do candidato.

A jornada de trabalho, para todos os cargos, é de 40 horas semanais. O candidato aprovado dentro do limite do número de vagas exercerá suas atividades no campus para o qual se inscreveu.

Concurso público da UFC: cronograma

Publicação do edital: 30 de novembro

Solicitação de isenção no site: 14 e 15 de outubro de 2024



Solicitação de inscrição no site: de 30 de outubro a 13 de novembro de 2024



Último dia de solicitação de atendimento especial: 13 de novembro de 2024



Recurso e regularização das inscrições indeferidas/irregulares: 21 e 22 de novembro de 2024



Divulgação do local de prova: 15 de janeiro de 2025



Aplicação da prova: 19 de janeiro de 2025



Divulgação do resultado preliminar: 6 de fevereiro de 2025



Divulgação do resultado do recurso: 12 de fevereiro de 2025



Divulgação do resultado final: 17 de março de 2025

