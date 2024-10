Caça às bets

Foto: o povo Capa

O Ministério da Fazenda divulgou na última seginda-feira, 30, a lista com as empresas de apostas online que pediram à pasta autorização para operar no País. As bets que não estiverem nessa relação, ou nas lista atualizadas, serão consideradas ilegais e ficarão proibidas de oferecer apostas. No dia, a Fazenda estimava que seriam banidos de 500 a 600 sites de apostas. Ao longo da semana, esse número foi atualizado e deve superar 2 mil sites. O tema foi destaque na edição de terça-feira, 1º, do O POVO.