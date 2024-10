Outubro rosa: Geeon lança campanha de alerta para diagnóstico precoce do câncer de mama

Foto: Reprodução/ Instagram Coral da Unimed se apresenta durante lançamento da Campanha do Outubro Rosa do Geeon

Ao longo do mês de outubro, o Grupo de Educação e Estudos Oncológicos (Geeon) vai realizar programação especial no intuito de conscientizar a população sobre a importância da prevenção e da detecção precoce do câncer de mama. Na tarde desta terça-feira, 8, a instituição lançou a campanha do Outubro Rosa.

O Geeon atua há mais de 30 anos no combate ao câncer de mama. São realizados, em média, 1.500 atendimentos por mês no serviço ambulatorial de mastologia. A entidade oferece gratuitamente, atendimento com consulta com médico mastologista, cirurgião plástico, exames de mamografia, ultrassom para diagnóstico e biópsia.

Paulo Vasques, vice-presidente do Geeon e presidente do Comitê Municipal de Controle do Câncer de Mama de Fortaleza, explica que serão realizados eventos semanais com o objetivo de conscientizar as mulheres sobre a doença, como a detecção precoce, a importância da mamografia e a prevenção primária.

"Informações que impactam diretamente na consciência da mulher, no sentido de, com esse letramento, fazer com que ela entenda a importância de se cuidar. Toda mulher, a partir dos 40 anos, tem que ter as suas mamas examinadas uma vez por ano, e caso haja necessidade, fazer exames complementares", detalha o médico mastologista.

A maquiadora Thais Vasconcelos, 35, teve diagnóstico de câncer de mama aos 30 anos. Ela conta que sempre fez o autoexame de toque das mamas e, certa vez, percebeu algo que acendeu o alerta. Thaís buscou atendimento e teve a confirmação da doença. "Fiz todo o tratamento de quimioterapia, radioterapia, cirurgia. Estou em remissão, mas sou acompanhada a cada seis meses", compartilha.

"O Geeon está passando por uma transformação grande, vai se transformar no maior centro de diagnóstico de câncer de mama do Ceará, com mais instalações, mais consultórios, mais equipamentos, e a gente espera que ele seja um modelo para ser desenvolvido em outras regiões do estado", projeta Luiz Porto, presidente do Geeon e professor titular da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará (UFC).



Serviço

Campanha Outubro Rosa Geeon

Endereço: rua Papi Júnior, 1511, Rodolfo Teófilo

Contato: (85) 3283 6700/ @geeonceara

Programação

11/10 - 9h30min: evento Amigos Anjos e dança

15/10 - 9h30min: dia da beleza, sorteio de brindes, palestras com a Liga Acadêmica UFC/Geeon

18/10 - 9h30min: desfile das vitoriosas, maquiagem, DJ Itaquê

20/10 - 12h: feijoada beneficente Geeon Kukukaya

22/10 - 9h30min: Joãozinho de Irauçuba

25/10 - 9h30min: palestra sobre nutrição e momento Lions Clube Parquelândia

29/10 - 9h30min: associação Vivi é Vida e encerramento com coffee break