Fortaleza recebe convite para disputar a Liga Nacional de Futsal em 2025

Foto: João Moura/FortalezaEC Fortaleza enfrentou o Atlântico Erechim na tarde deste domingo, 29, pela final da Copa do Brasil de Futsal 2024

O desempenho positivo do Fortaleza Futsal nesta temporada de 2024 — que marcou o retorno do time à modalidade — vem chamando atenção. Diante disso, o clube recebeu o convite para participar da Liga Nacional da modalidade (LNF).

A informação foi confirmada pelo presidente do Leão, Alex Santiago. "O Fortaleza Futsal recebeu convites da Liga Nacional de Futsal para poder integrar a Liga. Nós estamos avaliando quais passos vamos dar para 2025, mas o torcedor pode estar certo de que nós estaremos competindo no mais alto nível", disse o dirigente.

No entanto, mesmo com o interesse, O POVO apurou que a tendência é de que os clubes que compõe a LNF migrem para o Campeonato Brasileiro, certame que o clube do Pici já disputa.

Neste ano, o Tricolor disputou quatro competições. Na Copa do Estado foi campeão em final diante do São de Jaguaribe, enquanto na Copa do Brasil ficou com o vice-campeonato, perdendo a decisão para o Atlântico Erechim-RS.

O escrete comandado pelo técnico Facó segue na briga por duas taças: Campeonatos Cearense e Brasileiro. No Estadual, enfrentará o São João de Jaguaribe na final. Já no Nacional, está na semifinal, em que venceu o Sport por 3 a 2, no jogo de ida, na última segunda-feira, 7.

Diferença entre Liga Nacional e Campeonato Brasileiro

Criada em 1996 pela Confederação Brasileira de Futsal (CBFS), a Liga Nacional é um dos torneios mais tradicionais da modalidade em todo o mundo, reunindo grandes equipes do cenário, como Carlos Barbosa, Joinville, Magnus e Corinthians.

Todavia, em 2015, a CBFS deixou administração da LNF, que passou a ser conduzida de forma independente desde então. Em setembro de 2023, após brigas internas por questão de arbitragem entre as duas entidades, a confederação criou o Campeonato Brasileiro de Futsal, composto por 20 clubes, dentre eles, Fortaleza e Ceará.

Atualmente, seja quem for o vencedor de um deles não garante vaga na Libertadores da modalidade. Diante disso, existe o interesse da CBFS em unificar os dois campeonatos para que possa direcionar o vencedor para o certame internacional.

Nos moldes atuais, a Supercopa do Brasil é a competição que permite os clubes irem à Libertadores. O Leão do Pici tem presença confirmada no torneio nacional por ter sido finalista da Copa do Brasil.