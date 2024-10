Dois ex-PMs e três PMs foram mortos em 2024 na região do Grande Pirambu

Foto: Reprodução O EX-CABO da PM José Sebastião Ribamar Guimarães Gonçalves tinha 62 anos

Um ex-cabo da Polícia Militar foi morto a tiros na tarde desta sexta-feira, 11, na rua Marcílio Dias, no bairro Pirambu, em Fortaleza. Ele foi identificado como José Sebastião Ribamar Guimarães Gonçalves, de 62 anos, sendo conhecido pelo apelido de Canário.

Foi o segundo ex-PM assassinado no bairro neste ano. Em 25 de julho, o ex-soldado Antônio Valério Uchôa Neto, de 62 anos, também foi morto a tiros no Pirambu. O caso segue sendo investigado, sem suspeitos indiciados.

Em 2024, três PMs foram mortos nos bairros Álvaro Weyne, Vila Velha e Barra do Ceará.



Nos casos de Bruno Lopes Marques (morto em 12 de fevereiro no Álvaro Weyne) e José Heliomar Adriano de Souza Filho (morto em 12 de maio no bairro Vila Velha), as investigações concluíram que os autores do crime foram integrantes da facção criminosa Comando Vermelho (CV).



Essa suspeita também paira sobre a morte do subtenente Francisco Nazareno Moura Lopes, assassinado em 16 de setembro com cinco tiros em sua própria casa, localizada na Barra do Ceará. Neste caso, porém, ainda não há suspeitos presos até o momento.

“A polícia recebeu a denúncia anônima 78/2024 [...], onde se registrou que CARLOS MATEUS, v. “SKINDUM ou FIEL”, determinou (aos) ‘frentes’, ou seja, aqueles que exercem a liderança da organização criminosa em seus nome, que executassem policiais militares que residam em áreas dominadas pelo Comando Vermelho”, consta em documento obtido por O POVO, referente às mortes dos três PMs.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil e a Polícia Militar estão em diligências relacionadas ao caso. "A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também foi acionada e coletou indícios que irão auxiliar os trabalhos policiais", afirmou a pasta.

"A investigação está a cargo da 8ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da PCCE. A SSPDS ressalta, ainda, que o homem foi expulso dos quadros da Polícia Militar do Ceará (PMCE), em janeiro de 2013, por cometimento de ato incompatível com a função militar estadual, violando assim, os deveres militares estaduais".

Expulsão de José Sebastião Ribamar Guimarães Gonçalves



José Sebastião havia sido expulso da PM em 2013, após ser acusado de uma tentativa de homicídio, ocorrida durante a sua folga, em abril de 2010 no bairro Cristo Redentor. Conforme sentença de pronúncia, ele baleou um homem na cabeça.

Uma testemunha relatou em juízo que "'Canário' se aproximou e perguntou por que a vítima não tinha corrido; que a vítima respondeu que não correu, pois não tinha nada a temer, momento em que o réu sacou a arma e disparou na cara".

Em depoimento, a vítima, que conseguiu sobreviver, disse não saber por qual motivo foi baleado, uma vez que não tinha nenhum tipo de inimizade com o militar. Outros testemunhas afirmaram que o cabo tinha fama de ser "bravo" após ingerir álcool. Durante a instrução processual, José Sebastião alegou legítima defesa.



Segunda pessoa morta no Pirambu nesta sexta-feira

O dono de um mercadinho localizado na rua Dom Quintino, no bairro Pirambu, em Fortaleza, foi morto a tiros por volta das 19 horas desta sexta-feira, 11. A vítima, identificada até o momento como Pedro Feijó, foi morta dentro do próprio estabelecimento. Câmeras de segurança registraram a ação.



As imagens mostram dois homens chegando a pé ao mercadinho. Cada um saca uma arma de fogo e começam a atirar contra o comerciante, que estava na entrada da loja. Mesmo caído, a vítima recebe mais disparos, praticamente, à queima-roupa.

Em seguida, a dupla foge também a pé. Diversas pessoas estavam no estabelecimento no momento da execução. Veja o vídeo:

Foi o segundo assassinato no bairro nesta sexta; à tarde, o ex-PM José Sebastião Ribamar Guimarães Gonçalves, de 62 anos, foi morto na rua Marcílio Dias. Na terça-feira, 8, um outro homem já havia sido assassinado no Pirambu.



Ainda não há informações se os casos estão relacionados. O POVO entrou em contato com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) solicitando mais detalhes sobre o caso e atualizará esta matéria assim que obtiver a resposta.