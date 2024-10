Polarização na disputa pelo Paço de Fortaleza

Foto: o povo Capa

Após cerca de 50 dias de campanha eleitoral, Fortaleza conheceu o resultado das urnas e foi definido o embate para o segundo turno das eleições 2024. A escolha do próximo prefeito da quarta maior capital do País será decidida entre André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT). Fortaleza está entre as duas capitais do Brasil, e a única do Nordeste, em que a polarização entre PT e PL seguirá para o segundo turno. O resultado foi destaque na edição e na manchete do O POVO da segunda-feira, 7 de outubro.