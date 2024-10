Domingo de alegria: famílias aproveitam apresentações e oficinas na Estação das Artes

Foto: FÁBIO LIMA PROGRAMAÇÃO foi de atividades alusivas ao Dia das Crianças

Raquel Martins, 37, viu de longe o filho ser carregado por um palhaço às gargalhadas e levado para o meio da apresentação na Estação das Artes neste domingo, 13. Correu para ver Pedro Liam, 7, entrar na brincadeira e seguir os passos dos três palhaços do grupo Dona Zefinha, de Itapipoca (CE). “Foi uma surpresa, eu achei super emocionante”, riu a agente de crédito. “Ele fez direitinho”, orgulha-se.

A família foi à Estação das Artes para aproveitar a programação especial de Dia das Crianças, com atividades lúdicas envolvendo oficinas de impressão, desenho e pintura livre e apresentações artísticas. “Eu tô achando o dia muito legal. De desenhar, ver, brincar”, conta Pedro. Ele já tinha assistido a apresentações de circo, mas foi a primeira vez que participou de uma. “Ele só falava pra mim (sic) acompanhar ele!”, diverte-se.

A Estação virou um ponto familiar nas manhãs de domingo. Para o agente de correio Hélio Meneses, 43, o ambiente é “acolhedor e promove experiências sociais diferentes”. Ele é pai de Maya, 2 anos e meio, e Bento, 6. Ambos estavam aproveitando o espaço de pintura no chão. “A gente acha um ambiente bem seguro e deixa eles livres para irem (na atividade que querem), a gente fica só monitorando”, diz.

Para ele, uma das vantagens é a abordagem pedagógica das brincadeiras, especialmente pela oportunidade dos filhos interagirem socialmente com outras crianças.

A psicóloga Aline Gadelha, mãe de Cauã, de 1 ano e 6 meses, concorda com a observação: “Eu gosto de estimular a cultura e o brincar com outras crianças, porque ele é meio tímido.” Aproveitando as músicas, Cauã logo puxou a mãe para dançar no meio da Estação. Mais tarde, no mesmo local, eles estariam vendo um menino — Pedro — sendo levantado por palhaços e rindo, brincando como toda criança deveria.