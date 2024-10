Nasce primeira filha de Iza; cantora anuncia nascimento de Nala

Foto: Reprodução/ Instagram/ @iza Nala, a primeira filha de Iza, nasceu neste domingo, 13 de outubro

Nala, primeira filha de Iza, nasceu neste domingo, 13 de outubro. A pequena é fruto do relacionamento da cantora com o jogador de futebol, Yuri Lima.

Iza postou uma foto da mão da primogênita com a legenda: "'que tu virias numa manhã de domingo, eu te anuncio nos sinos das catedrais…' NALA 13/10/2024".

Nala nasceu às 7h52min, no Hospital Perinatal da Glória, no Rio de Janeiro, sob os cuidados do médico Dr. Bruno Wunder de Alencar. O parto foi cesariana e tanto a mãe quanto a bebê estão bem. As informações foram divulgadas pela assessoria de Iza ao gshow.



Na noite desta sexta-feira, Iza publicou um vídeo nas redes sociais pedindo pelo nascimento da filha. “Filha, eu sei que é confortável aí, mas já está tudo pronto, pode vir”, escreveu na legenda.

A artista desenhou um rostinho em sua barriga e apareceu dançando a música “Rock This Party”, de Bob Sinclar e Cutee B.

Iza anunciou gravidez em abril e celebrou com fãs

Iza anunciou a gravidez em abril, quando entrava no terceiro mês de gestação. “Sempre tive o sonho de ser mãe. É uma coisa que faz parte da minha vida, não sei muito bem o porquê. Mas me acho extremamente maternal com a minha equipe, minha família, meus amigos", disse à revista Glamour.

Na mesma semana, ela fez um show em live do Instagram para comemorar a notícia e compartilhar seu sentimento com fãs. "É muita emoção, muita felicidade. Estou me sentindo mais criativa, feliz que nunca", disse.

“Sou mãe pela primeira vez e estou muito feliz de compartilhar esse momento de luz que acontece do melhor jeito, melhor forma, no melhor tempo, no tempo certo”, afirmou."Só tem três meses, mas parece que minha vida tem mais cor", celebrou no show, com mais de 35 mil pessoas assistindo pela rede social.

Iza fez show no Rock in Rio aos quase nove meses de gestação

Perto dos nove meses de gravidez, Iza seguia com a agenda de shows e apresentou grande espetáculo no Rock in Rio.

"Estou feliz de fazer uma coisa que está me desafiando. Acho que vai ser o show mais especial da minha vidinha, da minha humilde vidinha”, disse em vídeo no Instagram.

E completou: “Estamos nos dedicando muito para entregar uma coisa muito especial para você e eu também me dedicando para entregar um bagulho maneiro pra ela, pra neném de mamãe. Tomara que ela goste".

A cantora contou com estrutura e equipes especiais para fazer o show em segurança.