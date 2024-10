Polícia investiga nova suspeita de ataque a Trump

Um homem de Nevada com uma escopeta, uma pistola carregada, munição e vários passaportes falsos em seu carro foi detido em um posto de controle de segurança do lado de fora do comício de Donald Trump no sábado à noite no deserto no sul da Califórnia, disseram as autoridades ontem. Ele foi liberado no mesmo dia sob fiança de US$ 5 mil. O suspeito, um residente de 49 anos de Las Vegas, estava dirigindo um SUV preto não registrado e foi parado por agentes de segurança. Trump ainda não havia chegado ao local. O suspeito deverá comparecer a um tribunal em 2 de janeiro. A segurança é muito rigorosa nos comícios de Trump, após duas tentativas de assassinato recentes. (Agência Estado)