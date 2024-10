Sabalenka derrota Zheng e conquista o tri em Wuhan

Aryna Sabalenka é tricampeã consecutiva do WTA 1000 de Wuhan, na China. Ela derrotou ontem a chinesa atual campeã olímpica Qinwen Zheng por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 5/7 e 6/3 para se manter invicta na competição, que não foi disputada entre os anos de 2020 e 2023 por causa da pandemia de covid-19. Com a vitória em Wuhan, Sabalenka conquistou o seu quarto título na temporada. Ela já havia vencido o Aberto da Austrália, o US Open e o WTA 1000 de Cincinnati. Além disso, soma um cartel de 20 triunfos nos últimos 21 jogos realizados na temporada. Sabalenka continua na briga pelo status de número 1 do mundo. A diferença para Iga Swiatek caiu para 69 pontos. A polonesa não disputou o torneio em Wuhan. (Agência Estado)