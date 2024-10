220 mil seguem sem luz; Prefeitura da capital vai à Justiça

A falta de energia elétrica ainda atingia ontem 220 mil imóveis - entre casas e comércios - na capital paulista e na Grande São Paulo, segundo atualização feita pela Enel. A Prefeitura de São Paulo ingressou com ação civil pública no Tribunal de Justiça, para que a concessionária restabeleça imediatamente a energia elétrica nos pontos ainda afetados pelo apagão sob multa de R$ 200 mil em caso de descumprimento da determinação. O pedido ainda será analisado pela Corte. Anteriormente, o governo federal havia dado prazo até amanhã para o restabelecimento - o que foi aceito pela empresa.

"Os vendavais, de acordo com os registros preliminares, propiciaram a queda de 386 árvores. Parte por estar próxima da fiação elétrica - e, por inércia da Enel, com manejos em atraso, conforme exaustivamente demonstrado ao longo desta demanda - causou a interrupção no fornecimento de energia elétrica para mais de 1,6 milhão de pessoas", diz o texto assinado pela procuradora-geral do Município, Marina Magro Beringhs Martinez.

A Prefeitura afirma ainda que acionou a Agência Reguladora de Energia Elétrica (Aneel) e o Tribunal de Contas da União (TCU) sobre as deficiências do serviço público prestado pela Enel. E não foi a primeira ação da Prefeitura contra a concessionária. Desde o ano passado, o Município já enviou dois ofícios à Corte de Contas e outros dois à Aneel solicitando medidas efetivas contra a empresa, uma maior fiscalização do contrato de concessão e aplicação de multa. A empresa não se pronunciou.