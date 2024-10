Moradores sofrem queimaduras ao combater incêndios em Guaraciaba do Norte

Foto: Reprodução/Redes Sociais CHAMAS em vegetação em Guaraciaba do Norte

Dois moradores do município de Guaraciaba do Norte, na serra da Ibiapaba, distante 325 quilômetros de Fortaleza, sofreram queimaduras no corpo enquanto tentavam apagar incêndios em vegetações do município durante a noite de segunda-feira passada, 14. Há suspeita, levantada pela gestão municipal, de que os focos possam ter sido iniciados por criminosos.

Ao todo, três focos de queimadas foram identificados e combatidos por populares nas localidades de Morrinhos, Limoeiro dos Pompeus e Sussuanha, na zona rural.

As vítimas foram levadas a uma unidade hospitalar próxima com queimaduras de primeiro e segundo graus e não correm risco de morte. Não há informações sobre outros feridos durante as ações contra o fogo.

Os incêndios começaram no fim da tarde de segunda-feira e se alastraram durante a noite no município. Conforme informações repassadas pelo prefeito de Guaraciaba do Norte, Adail Machado, ao O POVO, algumas plantações próximas aos focos de incêndio também foram atingidas.

Os moradores também acionaram o Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará (CBMCE). O chamado foi atendido pelo quartel de Sobral, o mais próximo na região.

Conforme o gestor, equipes da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Defesa Civil buscam identificar a dimensão do prejuízo às áreas de plantação e agricultores da região.

As pastas também conduzem uma investigação para averiguar uma possível ação criminosa nos incêndios, já que os três focos foram registrados ao mesmo tempo. Segundo relatos de moradores à Prefeitura, homens em motocicletas foram vistos ateando fogo nas áreas verdes momentos antes de as chamas se espalharem.

A Secretaria agora trabalha para tentar obter imagens de câmeras de segurança que possam ter flagrado as supostas ações criminosas, além de conscientizar os moradores das localidades.