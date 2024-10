Carro pega fogo no bairro Benfica e explosões assustam moradores

Foto: leitor via WhatsApp INCÊNDIO em veículo é registrado no bairro Benfica

Um carro pegou fogo no bairro Benfica, na noite desta quinta-feira, 17, assustando moradores do entorno. Veiculo se tratava de uma Mitsubishi Pajero TR4 e teve perda total. Não houve vítimas.

O motorista, Sergio Alves, 55, conta que estava indo para casa, situada no Bairro de Fátima, quando o automóvel começou a apresentar defeito no meio da via e parou de funcionar.

Ele ligou para o reboque, mas, nos minutos seguintes, começou a sentir cheiro de fumaça e saiu para verificar. Quando abriu o porta-malas notou fogo no local e chegou a queimar os dedos com o contato.

"Tentei apagar e não deu", pontua. No momento da ocorrência só Sérgio estava dentro do veículo. O empresário, que é dono de uma oficina, conta que se afastou do carro e em questão de instantes as chamas se alastraram pelo veículo, causando pelo menos duas explosões.

O Corpo de Bombeiros do Ceará (CBMCE) foi acionado por volta das 20h55min. Agentes usaram cerca de mil litros de água para apagar as chamas.

Conforme Sérgio, ele estava com o veículo há vinte anos e o automóvel nunca havia dado problema. Todos os documentos do automóvel estavam no interior do veículo no momento da ocorrência e foram incendiados.

Explosões assustaram moradores do entorno

Por volta das 21 horas o fogo já havia sido controlado mas a fumaça ainda deixava um cheiro forte no local. População se aglomerava para ver o acontecido e alguns tentavam consolar o proprietário.

Já os moradores que vivem no entorno se recuperavam do susto. Entre eles Aline Costa, 37, que mora, junto aos seus pais já idosos, na residência localizada próxima ao local onde o carro parou.

"Primeiro foi uma explosão muito forte e depois umas menores", conta a professora, dizendo que a fumaça chegou a invadir a casa onde vive.

Já Carmem Façanha, 59, mora em uma rua vizinha, mas correu ao local assim que soube do acontecido. Isso porque o carro pegou fogo em frente a residência onde sua mãe, que tem 86 anos, reside.

"Minha mãe ligou chorando dizendo que tava pegando fogo de frente pra casa dela (..) Quando eu cheguei já estava a labareda, não tive como se aproximar", conta. Só depois que o fogo foi controlado é que ela conseguiu entrar e acalmar a mais velha.

Depois que os bombeiros foram embora as calçadas com cinzas espalhadas foram as únicas lembranças que restaram das chamas, mas logo elas foram lavadas pelos moradores.

Atualizada às 23h30min