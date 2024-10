Loja argentina vai inaugurar unidade em shopping de Fortaleza; veja onde

Foto: Guilherme Dimenstein/Riomar Fortaleza/Divulgação Empresa argentina Havanna abre loja no RioMar Fortaleza

A marca argentina Havanna inaugura sua unidade no RioMar Fortaleza, no bairro Papicu. Com 90 metros quadrados (m²), a loja está localizada no piso L2, próximo à loja Renner, e funciona de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h; e domingo e feriado, das 13h às 21h.

A multinacional é reconhecida por seus cafés, alfajores e doce de leite e possui 70 anos de história.

No Brasil, a bandeira já possui mais de 200 unidades, e mundialmente são 2.500 pontos de venda espalhados por 12 países, sendo eles Argentina, Brasil, Estados Unidos, Colômbia, Peru, Bolívia, Paraguai, Chile, Uruguai, Venezuela, México e Espanha.

A empresa afirma vender mais de 120 milhões de alfajores por ano no mundo todo, sendo 7 milhões apenas em sua loja no aeroporto de Buenos Aires. Ao todo, 15% da sua produção é destinada para o mercado exterior.

A operação no RioMar Fortaleza além de promover a venda dos produtos da marca também conta com o serviço de café e lanches para o público, agregando ao conjunto de lojas do empreendimento que atualmente conta com outras conhecidas operações de café.

Havanna RioMar Fortaleza:

Local: RioMar Fortaleza - Piso L2, na rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 , bairro Papicu

Horário de funcionamento: Segunda-feira a sábado, das 10h às 22h. Domingos e feriados, das 13h às 21h.

Conheça as profissões que pagam os MELHORES SALÁRIOS e as tendências para 2024



Mais notícias de Economia