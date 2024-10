Adolescente mata a tiros três colegas dentro de escola na Bahia

Foto: Reprodução Estudante matou três colegas em escola na Bahia

Um adolescente matou a tiros três colegas, na tarde desta sexta-feira, 18, dentro de uma escola rural localizada em Heliópolis, na Bahia, e em seguida tirou a própria vida. Ocorrência foi registrada na Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Dom Pedro I.

Estudantes que foram alvos do disparos do aluno são duas meninas e um menino, com idade de 15 anos. Eles assistiam aula no momento em que foram alvejados, não resistiram aos ferimentos, e morreram no local do crime

Conforme o jornal Correio apurou junto à Polícia Civil (PC), as vítimas foram identificadas como Jonathan Gama dos Santos, Adriele Vitória Silva Ferreira e Fernanda Sousa Gama. O atirador era um colega de classe que assistia à aula com as vítimas.

O ministro da Educação, Camilo Santana, usou suas redes sociais para lamentar as mortes. Ele afirmou ter colocado o Ministério a disposição, "com envio da equipe de psicólogas especialistas em Psicologia das Emergências e Desastres, que compõem o núcleo de resposta e reconstrução de comunidades escolares após ataques de violência extrema".

"Meus sentimentos aos familiares, amigos e comunidade escolar nesse momento de tamanha dor", disse Camilo. Polícias Militar, Civil e Técnica estiveram no colégio para investigar o caso.

Após ocorrido, o governo do estado decretou luto oficial de três dias e o governador Jerônimo Rodrigues (PT) lamentou as perdas por meio do X (antigo Twitter): "Meus sentimentos a todos os familiares e colegas dos estudantes".

Conforme o portal g1 Bahia, a prefeitura municipal de Heliópolis e a Secretaria Municipal de Educação também manifestaram "profundo pesar e consternação" pelo ocorrido e afirmaram ter adotado medidas para amparar a comunidade escolar, como ações de segurança e psicológicas.

"Neste momento de imensa dor e luto, expressamos nossas mais sinceras condolências às famílias, amigos e a toda a comunidade escolar, que enfrenta uma perda devastadora e irreparável. Estamos unidos em solidariedade às vítimas e seus entes queridos, bem como a todos os estudantes, professores e funcionários profundamente impactados por esta tragédia", afirmaram em conjunto.