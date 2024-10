O Conselho de Jovens Leitores O POVO realizou sua quinta reunião ontem, 18, no Espaço O POVO de Cultura & Arte. O encontro contou com a participação de conselheiros que representam diversas entidades, associações e organizações da sociedade civil cearense. A reunião foi conduzida por André Filipe Dummar, diretor de Estratégia Digital do O POVO, que, junto à sua equipe, guiou o debate. Durante a reunião, houve discussão sobre a relevância e o impacto dos veículos de comunicação na internet.