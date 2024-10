Justiça nega pedido da campanha de Evandro para RC não aparecer na propaganda de André

Foto: FERNANDA BARROS FORTALEZA-CE, BRASIL, 15-10-2024: Comitê do candidato André Fernandes, na Av. João Pessoa, com a presença do candidato e seus aliados, Capitão Wagner e Roberto Cláudio. (Foto: Fernanda Barros /O Povo)

A Justiça Eleitoral negou nessa sexta-feira, 18, um pedido da campanha do candidato à Prefeitura de Fortaleza Evandro Leitão (PT), que solicitou a retirada da imagem do ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT), além de outro nomes que sejam filiados a partidos que participaram do primeiro turno com candidatura própria, da propaganda eleitoral gratuita.

Além de ter participado de um ato de campanha de André Fernandes (PL), RC apareceu, nesta semana, na propaganda do deputado federal no horário eleitoral gratuito.

De acordo com o processo de número 0600584-07.2024.6.06.0000, a coligação do petista pediu pela proibição da participação de Roberto Cláudio “ou de qualquer outro filiado a partido político ou federação que tenha disputado o primeiro turno com candidatura própria, sob pena de multa de, no mínimo, R$ 50.000 por descumprimento”.

“Aduz o impetrante que a Representação originária visa à proibição da veiculação, no horário eleitoral gratuito, de propaganda eleitoral em que há extrapolação do tempo de apoiadores, bem como a participação de filiados a partidos que tenham disputado o primeiro turno com candidatura própria ou apoiado outras candidaturas”, diz o documento.

Ainda de acordo com o processo, o candidato André Fernandes (PL) teria se manifestado e alegado a neutralidade institucional declarada pelo PDT nacional e estadual, indicando que os integrantes do partido estariam “liberados para se manifestarem pessoalmente em conformidade com seus próprios entendimentos”.

“Ressalta, ainda, que o Sr. Roberto Cláudio é competente para formalizar o apoio ao Sr. André Fernandes, na medida em que, além de exercer a chefia do diretório municipal do partido em Fortaleza, em virtude da neutralidade partidária adotada nacionalmente, pode optar por apoiar o candidato que melhor atender suas convicções pessoais”.

A partir disso, o desembargador eleitoral Francisco Gladyson Pontes indeferiu o pedido da coligação de Evandro Leitão, levando em conta a neutralidade do partido de Roberto Cláudio no segundo turno.

“Se o Partido Democrático Trabalhista (PDT) resolveu adotar uma postura de neutralidade no presente momento eleitoral, com a liberação dos seus integrantes, parece-nos coerente a decisão que permite a filiado do partido, no caso o Sr. Roberto Cláudio Rodrigues Bezerra, a livremente expor seu apoio a candidatura, pois a redação do texto legal demonstra que, no segundo turno, se reorganizam as forças políticas em disputa”, finalizou o documento.

Pelas redes sociais, o ex-prefeito criticou a solicitação da campanha de Leitão e considerou a ação judicial “uma absurda e inexplicável tentativa de censura”. Roberto Cláudio ainda reafirmou o apoio a André e afirmou que “ninguém vai tutelar” a opinião e manifestação política do ex-prefeito.

Nesta semana, ele estreou na campanha do candidato do PL, ao lado do ex-rival político Capitão Wagner (União BRasil). O posicionamento de RC no segundo turno surpreendeu e chegou a gerar críticas de diversos políticos cearenses, incluindo nomes do próprio partido.

Por outro lado, outros membros do PDT declararam apoio a Evandro nos últimos dias, como o presidente nacional da sigla André Figueiredo, os vereadores Adail Júnior, Carlos Mesquita e Iraguassú Filho e o deputado federal Idilvan Alencar.