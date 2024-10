Água contaminada por urânio

Foto: o povo capa

Três poços no município de Santa Quitéria, a 223,46 quilômetros de Fortaleza, apresentaram concentração de urânio sete vezes acima do permitido nas águas e foram interditados. A medida busca evitar o risco de contaminação na população local. Caso, identificado no distrito de Trapiá, foi destaque na edição de quinta-feira, 17, do O POVO. Reportagem assinada por Armando de Oliveira Lima, detalha o distrito fica a um raio de 70 km de distância da jazida de Itataia, a maior jazida de urânio do Brasil, atualmente, e que Governo do Estado montou plano de emergência para atender a população.