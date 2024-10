Em live, Lula pede "uma chance" para Boulos ao eleitorado paulistano

Foto: REPRODUÇÃO GUILHERME Boulos e Lula em live transmitida pelo YouTube

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, realizou uma transmissão ao vivo nas redes sociais direto de sua casa em São Paulo para pedir votos para o deputado federal e candidato à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos (Psol-SP), no segundo turno das eleições municipais.



Lula convocou seus eleitores a darem uma chance a Boulos, a quem chamou de "grande novidade política dessa eleição". Disse ainda que, se eleito prefeito, o psolista terá seus projetos analisados sempre em Brasília. Ambos fariam caminhadas na zona sul e leste da capital ontem, mas os eventos foram cancelados por causa da chuva.



"Temos uma semana para trabalhar. É importante conversar com quem tem dúvida, quem acha que Boulos vai invadir a casa deles. É importante ouvir a verdade sobre Boulos; ele é da maior seriedade", afirmou Lula. O deputado federal disse que seu adversário, o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB), está cometendo o erro de achar que já ganhou o pleito. "Eleição se decide nos últimos dias, e eu vou estar na rua sem parar. Tenho muita confiança que vamos conseguir."



Na live, Boulos ainda aproveitou a presença de Lula para comparar sua trajetória à do chefe do Executivo e defendeu que a eleição "se decide nos últimos dias", ao pontuar os questionamentos sobre seu desempenho nas pesquisas eleitorais.



O candidato do Psol voltou a criticar a gestão do atual prefeito Ricardo Nunes (MDB), que tenta a reeleição, com declarações recheadas também de indiretas à gestão do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e do governo Bolsonaro.



Apesar de reforçar o discurso de que não procurava culpados pela crise envolvendo a concessionária de energia, Lula endossou as avaliações do apadrinhado, repetindo que a gestão federal também vai atender à população que perdeu seus bens em razão do apagão, além da linha para empresários já formalizada.



Enquanto a live era transmitida, o Planalto divulgou que havia publicado em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) a Medida Provisória que disponibiliza R$ 150 milhões do Fundo Garantidor de Operações (FGO), para ser usado como garantia no crédito a micro e pequenas empresas afetadas pelo apagão em SP.



O vídeo com Boulos foi transmitido ao vivo nas redes sociais do presidente, em título que chamava atenção para o número do candidato do PSOL na disputa eleitoral. "Atenção: em São Paulo nosso candidato é 50!", dizia a descrição da mídia. O número de Boulos foi repetido várias vezes por Lula durante a transmissão.



Após o primeiro turno, reportagem do jornal O Globo mostrou que cerca de 48,1 mil eleitores paulistanos anularam seu voto no dia 6 de outubro em São Paulo por votar no número do PT, de Lula, o 13.



Desafiado na campanha pela imagem de "radical" atribuída a ele por adversários, Boulos também aproveitou o bate-papo para relembrar uma conversa em que o presidente disse a ele que havia passado pela mesma situação nas eleições presidenciais de 1989. "O senhor falou: eu vivi isso, em 89 (...) A história às vezes se repete. O que pode de algum modo deixar as pessoas receosas da mudança é o medo", disse Boulos. "Eu vivi todo tipo de preconceito", respondeu o petista.



O candidato do Psol ainda minimizou os resultados das pesquisas de intenção de voto e disse ter "muita confiança" no pleito, confiando numa "virada". "A melhor vitória é que você está perdendo aos 40 do segundo tempo, faz gol de empate aos 45 e vira aos 49. Eleição se decide nos últimos dias. Vou estar na rua sem parar."



Lula reforçou o apelo, pedindo para que as pessoas que apoiam o psolista conversem com quem ainda tem dúvidas e "acham que o Boulos vai invadir" suas casas.

"É importante que a militância compreenda que temos uma semana, é importante que na vila que a gente mora, no local que trabalha, a gente converse com quem tem dúvida, com aquelas pessoas que acham que o Boulos vai invadir a casa deles, para a gente convencer as pessoas", disse o presidente, que garantiu apoio do governo federal a uma eventual gestão Boulos. "Certamente projetos que Boulos levar a Brasília serão analisados", afirmou Lula. (da agência Estado)