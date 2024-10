O maior município a ter uma prefeita no Ceará

Dos 184 municípios do Ceará, 38 serão governados por mulheres a partir de 2025. Caberá a Larissa Camurça (União Brasil) administrar o maior deles, Pacatuba. Distante 34,22 km de Fortaleza e com uma população de 81.238 habitantes, é o 13º município mais populoso do Estado. E um cenário de desafios.

As últimas gestões, de Carlomano Marques (MDB) e do sobrinho dele, Rafael Marques (PSB), foram marcadas com polêmicas e questões que envolveram prisões, operações policiais e escândalos.

Larissa foi eleita com 54, 87% dos votos válidos, desbancando o atual prefeito Rafael Marques (MDB), apoiada com uma ampla aliança como o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), o ministro da Educação, Camilo Santana (PT) e o presidente estadual do União Brasil, Capitão Wagner, além de seu marido, o deputado estadual Firmo Camurça (União) e o prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa (União Brasil).

O POVO - Dentre os municípios com mulheres eleitas prefeita, a senhora administrará o maior deles a partir de 2025. Isso aumenta sua responsabilidade?

Larissa Camurça - Com certeza é uma responsabilidade muito grande. Há mais de 30 mulheres eleitas nos municípios no Estado do Ceará e a gente fica feliz de ser a primeira prefeita, primeira mulher eleita como prefeita da cidade de Pacatuba. Então ficamos aí na história no município de 155 anos de emancipação política. Não só como a primeira prefeita, mas também a primeira prefeita que vai trazer realmente uma mudança através das ações que mudam a vida do cidadão.

OP - A senhora está herdando um município que vem de gestões anteriores conturbadas. Como assumir a administração da cidade nesse cenário?

Larissa - É um desafio porque a gente sabe que ficam as sequelas das más administrações, principalmente nesses últimos oito anos que Pacatuba enfrentou essa conturbação no meio político, das administrações. A gente quer governar com muita honestidade, muita transparência, perto do povo pacatubano para que a gente possa mudar esse cenário. Como a gente falou muito na campanha, tornar Pacatuba referência na saúde dos nossos munícipes, na saúde primária, na educação que leva a segurança para as nossas crianças no ensino fundamental. Na geração de emprego e renda, na passagem gratuita. A gente quer ser referência de coisas boas pra que a gente possa esquecer esse passado sombrio que Pacatuba atravessou. A gente coloca essa vitória do povo pacatubano e com certeza a libertação de toda uma situação negativa que passou pelo Município.

OP - Como será sua relação com o Governo do Estado e como está a com o prefeito Roberto Pessoa?

Larissa - O meu esposo é deputado estadual, deputado Firmo Camurça, que é da base do governador Elmano de Freitas. Nós temos uma afinidade grande com o governador, apoiamos as últimas ações do governo, vem deixando um legado ao povo cearense. Esses últimos dias, nós manifestamos o nosso apoio no segundo turno da nossa capital, Fortaleza, ao candidato Evandro Leitão (PT), que é atual presidente da Assembleia Legislativa. Também confiamos no trabalho dele para gerir a nossa capital. Estamos alinhados com o governo do Estado. Pacatuba precisa dessa parceria, dessas boas parceria para cuidar do povo. A gente respalda o trabalho do governador, respaldamos a parceria com o Evandro Leitão para que a gente possa caminhar num só sentido trabalhando pelo nosso povo com parceria com o Governo do Estado. E lembrar também que o Roberto Pessoa é um grande líder. Fui secretária dele na gestão dos últimos quatro anos, a convite dele, fico muito lisonjeada de fazer política com o Firmo Camurça, com o Roberto Pessoa, dois grandes líderes. Fico feliz de o Roberto Pessoa ter participado da nossa campanha em Pacatuba. Maracanaú e Pacatuba são cidades vizinhas, cidades irmãs. Contribui muito essa figura do Roberto Pessoa que vai para o quarto mandato e a gente está alinhado totalmente com o nosso prefeito de Maracanaú. Não existe nenhuma rusga, nenhum problema com a família. Queremos uma única coisa, o desenvolvimento de Pacatuba, principalmente a continuidade do trabalho de Maracanaú.e

OP - O que espera encontrar em janeiro e quais ações imediatas para colocar sua marca na Prefeitura?

Larissa - Nós temos quatro anos pela frente, mas a gente sabe que o alicerce da gestão municipal inicia agora em janeiro. Primeiramente com a nomeação dos secretários, dos técnicos que vão estar nos ajudando a governar, porque na Prefeitura nós precisamos de uma força técnica, principalmente no município de Pacatuba que tem tantos déficits, então nós precisamos dessa atenção primeiro na nomeação de técnicos nas principais áreas, como saúde.