Urânio no Ceará: zelo nunca será demais

Foto: Aurélio Alves Jazida de Itataia, localizada em Santa Quitéria, é rica em fosfato e urânio. Esse último um minério radioativo

A alta concentração de urânio encontrada de forma natural na água do distrito de Trapiá, em Santa Quitéria - a 222,3 km de Fortaleza - deflagrou um plano de emergência pelo Governo do Estado do Ceará na última semana. Interdição de poços e fornecimento de água potável foram feitos de imediato e, na sequência, ministérios foram acionados, autarquias e secretarias reunidas e a testagem da população da cidade está sendo preparada.

Medidas muito bem acertadas pelo governo cearense. Mas não se esperava menos do que foi feito. O Ceará abriga a maior jazida de urânio do Brasil, atualmente, e o Estado precisa se mostrar capaz de agir quando a saúde das pessoas se mostra ameaçada.

Toda essa articulação e cuidado com a população é o mínimo que se espera, inclusive, para um Estado que apoia a exploração comercial da jazida. Localizada em uma das áreas mais pobres do Estado do Ceará, a reserva exige uma infraestrutura imensa.

Não me refiro à indústria projetada para extrair e separar fosfato de urânio. Falo de rodovias que agilizem o fluxo entre a cidade e a Capital, além de unidades de saúde aptas para cuidar de casos semelhantes ou até mais graves. É preciso que a região conte com unidades básicas de saúde preparadas para situações como esta e um hospital de alta complexidade com especialistas em casos de radiação.

Maus exemplos já foram vistos no interior da Bahia, onde também há reservas de urânio. O Ceará não pode deixar acontecer casos similares em Santa Quitéria.