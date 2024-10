Foto: Samir Hussein/Divulgação Jennifer Lawrence anuncia sua segunda gravidez

A atriz estadunidense Jennifer Lawrence anunciou ontem que está grávida do segundo filho. Casada com o diretor de arte Cooke Maroney, ela já é mãe de um menino de 2 anos e oito meses. Conhecida por filmes como "Jogos Vorazes" e "Não olhe pra cima", a atriz assumiu um novo cargo como produtora executiva e deve lançar no dia 25 deste mês um documentário que discute temas como a proibição do aborto no estado do Texas. (Fabrícia Braga, especial para O POVO)