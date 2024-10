Douglas Luiz, meia da seleção brasileira e da Juventus, e Alisha Lehmann, atacante do mesmo time italiano, tiveram a casa invadida por ladrões na noite do sábado, 19, em Turim, na Itália. Onze relógios foram roubados além de joias avaliadas em meio milhão de euros. Ninguém estava em casa no momento. Ao chegar em casa depois da vitória por 1 a 0, o brasileiro viu o local revirado e notou a falta dos objetos. A polícia foi chamada e abriu uma investigação. (Agência Estado)