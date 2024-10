Israel reage após suposta tentativa de assassinato

O Exército israelense bombardeou dezenas de posições do Hezbollah em Beirute e no sul do Líbano no domingo, 20, enquanto continuava sua ofensiva contra o Hamas em Gaza. Os bombardeios contra a periferia sul de Beirute, um reduto do movimento xiita libanês, ocorrem um dia após o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, acusar o Hezbollah de tentar assassiná-lo. Israel anunciou no sábado que um drone foi lançado em direção à residência do líder, que não estava na casa que fica em Cesareia, na costa central do país. O Hezbollah não assumiu a responsabilidade, mas a missão iraniana das Nações Unidas disse que o grupo xiita estava por trás do ataque. (AFP)