"Missa com Crianças" completa 10 anos

Foto: AURÉLIO ALVES A IGREJA de Santa Luzia fica no Jardim das Oliveiras

Manhã de fé para João Guilherme, 10 anos, neste 20 de outubro. Ele conta que sua semana inicia no domingo, onde renova suas energias após participar da "Missa com Crianças". O pequeno relata que há mais de um ano frequenta esta celebração religiosa, que acontece semanalmente na Capela de Santa Luzia, de 10h30min às 11h30min, no bairro Jardim das Oliveiras, e agora completa 10 anos.

Assim como ele, dezenas de crianças de várias idades estiveram presentes à missa, acompanhados dos pais e cuidadores.

Filho da arquiteta Gabriela Figueiredo, 37, ele participou da celebração ao lado da irmã, Helena, que tem oito anos. "Tem gente que acha que a semana começa na segunda-feira, mas para mim inicia no domingo com a missa, que deixa tudo diferente, tudo melhor. Tem dias que eu estou sentindo alguma dor, daí eu começo a rezar e tudo passa. Essa igreja aqui é a melhor que eu poderia ficar", declara.

"Nós sempre procuramos passar para eles a importância desse sacramento de vir para a missa para que aprendam desde cedo o poder de receber Deus no coração. O próximo passo é que eles se acostumem a ir pra missa, sem ser das crianças", complementa Gabriela Figueiredo.

O profissional liberal Carlos Henrique, que trabalha na área de vendas, chegou à celebração acompanhado da mulher, a assistente de cobranças Susane Chaves, e das filhas Sofia Lírio, de 11 anos, e Isadora Lírio, de três anos.

"Eu, como pai, observo que minhas filhas ficam mais felizes em participar dessa celebração, que é voltada para elas". Ele lembra que a Bíblia é bem clara: "Deixai vir a mim as criancinhas".

Coordenadora da "Missa com Crianças", Thaís Santiago destaca que a celebração é um momento dos pequenos se encontrarem com a palavra de Deus.

"Nós procuramos utilizar uma linguagem que elas entendam. Nós nos apropriamos do fantoche, através do uso de bonecos, que é uma forma lúdica de ensinar para essas crianças a importância da crença em Jesus, na palavra dele. Resolvemos fazer uma missa voltada para eles e são eles que hoje chamam os pais para participar dessa importante celebração".

"É um ambiente voltado para elas. Sempre tem gente nova, não só das redondezas, mas também de outros bairros mais distantes. Ao longo desses anos, temos acompanhado o crescimento dessas crianças".