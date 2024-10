Foto: ADALBERTO ROQUE / AFP O furacão Milton chegou a Cuba no domingo, 20, enquanto o país luta para restaurar a energia após seu pior apagão em anos

Um furacão de categoria 1 (na escala Saffir-Simpson, que vai até 5) tocou o solo cubano no domingo, 20, com ventos máximos de 130 km/h, informou o Centro Nacional de Furacões dos EUA. Além da tormenta, os cubanos estão enfrentando um apagão desde a sexta-feira, 18. Oficiais dizem que a energia estava ligada em apenas 16% do país. A rede elétrica falhou em uma reação em cadeia devido à paralisação inesperada da maior das oito antigas usinas a carvão da ilha, de acordo com o governo. (Com AFP)