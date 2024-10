Riacho Maceió passa por limpeza para prevenir inundações no próximo período chuvoso

Foto: Lorena louise/Especial para O POVO LIMPEZA do riacho Maceió é feita por trabalhadores

O Riacho Maceió, localizado no bairro Mucuripe, em Fortaleza, está passando por um processo de limpeza que inclui a retirada de lixo e aguapés. A ação, realizada pela Secretaria Municipal da Gestão Regional (Seger), começou no dia 15 de outubro e tem previsão de ser concluída em dez dias, ou seja, até o dia 25 deste mês.

O riacho Maceió nasce através de galerias subterrâneas e emerge a partir do túnel do av. Alberto Sá, finalizando na av. Beira Mar. Na tarde desta quarta-feira, 23, a equipe do O POVO percorreu um trecho do rio onde os serviços de limpeza estão sendo realizados e constatou a coloração escura do espelho d'água, além do acúmulo de lixo no interior e na margens de vários pontos do riacho.

Conforme a Seger, a operação de limpeza abrange toda a extensão do riacho visível, que possui 1.250 metros. Devem ser contemplados especialmente os pontos mais críticos, onde há maior acúmulo de resíduos orgânicos e materiais descartados irregularmente.

A Seger aponta que três serviços de limpeza foram realizados no Riacho Maceió em 2024, nos meses de abril, julho e, agora, em outubro. A expectativa com a ação atual é de que aproximadamente 180 toneladas de resíduos sejam removidas.

Conforme Tereza de Paula, coordenadora da Coordenadoria Especial de Limpeza Urbana (Colimp) de Fortaleza, a ação atual é uma preparativo para reduzir os impactos da quadra chuvosa na Capital.

“Os principais recursos hídricos de Fortaleza, como a Lagoa da Messejana e a Lagoa do Papicu, já passaram por processos de limpeza ao longo do ano. Agora, estamos focando em canais e locais menores, que podem gerar impactos negativos no início do próximo ano", comentou Tereza de Paula, coordenadora da Colimp de Fortaleza.

Sobre as ações para minimizar os riscos de alagamentos na região durante o período chuvoso, também foi apontado que a Secretaria de Infraestrutura (Seinf) está envolvida com as obras de urbanização do Parque do Riacho Maceió. Atualmente, o serviço no local está 78% concluído e deve ser entregue até o final deste ano. O investimento total foi de R$ 41,5 milhões.

A Seinf explica que a principal ação para auxiliar na limpeza do riacho é a implantação de jardins filtrantes, com vegetação que purifica a água contaminada. A obra ainda conta com um sistema de gradeamento nas entradas do riacho para coletar resíduos sólidos trazidos pela drenagem, evitando que cheguem à praia.

De acordo com a Prefeitura de Fortaleza, entre janeiro e setembro de 2024 já foram realizadas ações de limpeza em 60 canais e 20 lagoas, além da desobstrução de 4.168 bocas de lobo. Ao todo, já foram coletadas mais de 38 mil toneladas de lixo e aguapés dos recursos hídricos da Capital.