Morre Babau do Pandeiro, símbolo da música regional

Morre Babau do Pandeiro, cantor e compositor cearense, aos 78 anos

Morreu ontem, 25, o cantor e compositor cearense Babau do Pandeiro, aos 79 anos de idade. A informação foi confirmada pelo perfil oficial do artista no Instagram. Detalhes sobre a causa da morte de Babau do Pandeiro não foram informados. Nascido José Maximiano de Sousa, Babau do Pandeiro era natural de Sobral e fez história na música do Estado com suas composições simples de marchinhas de carnaval.

Conhecido por vender seus discos no Centro de Fortaleza, Babau do Pandeiro emplacou as canções "Bebe Água Galinha", "A Minha Bicicleta", "Cassaco Com A Coca-Cola No Saco", "Somos Seis" e "Bota A Caba Pá Berrá". Durante sua trajetória de altos e baixos, foi engraxate e vendedor de picolé e de jogo do bicho, tendo como o cotidiano a principal inspiração para suas músicas. Atualmente, Babau do Pandeiro morava em Caucaia. (Líllian Santos)