Imbróglio pelas terras de Jericoacoara

Foto: O POVO CAPA

Munida de escritura reconhecida como legítima pela Procuradoria Geral do Estado (PGE), a empresária Iracema Correia São Tiago, de 78 anos, se apresentou como proprietária de grande parte da área da vila de Jericoacoara. O caso vem sendo discutido juridicamente entre as partes desde julho de 2023, mas surpreendeu moradores e empresários locais. O receio é de que podem perder seus imóveis. O Governo do Estado e os advogados da empresária firmaram acordo pelas terras, que agora está suspenso por 20 dias para que o Conselho Comunitário de Jericoacoara se manifeste.