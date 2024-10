VISITA DA DIRETORIA À EXPOSIÇÃO

A presidente institucional e publisher do Grupo de Comunicação O POVO, Luciana Dummar, visitou a CasaCor Ceará, acompanhada do presidente executivo, João Dummar Neto, e de diretores do Grupo. Nesta edição, O POVO tem um espaço exclusivo no local, a Casa O POVO, onde grava conteúdos para diversas plataformas, recebe convidados e promove encontros. A CasaCor Ceará 2024, mostra de arquitetura, arte, design de interiores e paisagismo, está aberta até 8 de dezembro, na Praia de Iracema (Rua Almirante Barroso, 500), um dos bairros mais históricos e culturais de Fortaleza.