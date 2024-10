CasaCor: Marília Lovatel debate sobre obra literária na Casa O POVO

Foto: João Filho Tavares LIA Leite ao lado da e escritora Marília Lovatel

A 26ª edição da CasaCor Ceará aportou na noite desta quarta-feira, 30, conversa com a escritora cearense Marília Lovatel. O momento “Conversa com autor” foi realizado no espaço Casa O POVO e foi mediado pela gerente editorial das Edições Demócrito Rocha, Lia Leite.

Este ano, o evento, que reúne design e arquitetura, é realizado no bairro Praia de Iracema.

Lovatel contou, durante o bate-papo, que a literatura dialoga com outras partes da arte, citando o design e o paisagismo como exemplos.

“Há uma escolha de objetos, há uma criação de espaços, elaboração de tempos e isso é um trabalho que a gente reconhece mais comumente na literatura, mas que também tem tudo a ver com o ambiente aqui da CasaCor. E o tema deste ano que é 'De presente, o agora' é muito sugestivo, porque é exatamente isso que a gente tem: o presente e o agora”, destaca.

A escritora debateu sobre “Memórias das coisas”, lançado pela Edições Demócrito Rocha, em 2015, um livro de contos composto por histórias narradas por objetos que ganham vida, por meio do olhar da autora.

“Se hoje olho para um objeto e esse objeto me faz lembrar um tempo ou uma pessoa que não está mais aqui, a pergunta é: esse objeto fará alguém lembrar da gente quando não estivermos mais aqui? Então, os objetos são muito especiais nesse sentido, como guardiões da memória”, explica a escritora.

Em julho deste ano, Lovatel foi vencedora da 20ª edição do Prêmio Barco a Vapor de Literatura Infantil e Juvenil com o livro “Salvaterra”.

Selando uma parceria com O POVO, a CasaCor 2024 mantém o espaço Casa O POVO, que leva características da sede localizada na avenida Aguanambi, 282, como edições importantes do jornal impresso e livros publicados pela Fundação Demócrito Rocha, disponíveis no hall do novo espaço. O espaço foi desenhado pelos arquitetos Ticiana Sanford e Rodrigo Porto.

Com uma estrutura desenhada para representar uma grande casa, os espaços, com 6 mil metros quadrados de área construída, foram pensados para homenagear personalidades e outras áreas espalhadas por Fortaleza.