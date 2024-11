Novembro tem três feriados; um deles inédito

Foto: FERNANDA BARROS Foto de apoio ilustrativo. Sábado, 2, é comemorado Dia de Finados. Mês de novembro possui mais dois feriados e dezembro conta com mais um, o Natal

Com a adição do Dia da Consciência Negra no calendário de feriados nacionais, o mês de novembro agora possui três feriados.

Conforme material publicado pelo O POVO, o ano de 2024 teve 13 feriados em âmbito nacional, sem contar com os de nível estadual e municipal.

O mês de novembro contará com três: Dia de Finados, comemorado neste sábado, 2. É uma forma de homenagear entes queridos que já se foram. É costume que as famílias façam visitas em cemitérios ou realizem celebrações religiosas.

O próximo feriado é a Proclamação da República. Comemorado no dia 15 de novembro, a data marca o fim da Monarquia e o início da República no Brasil, no ano de 1889. O feito foi realizado por Marechal Deodoro da Fonseca.

Já no próximo dia 20, é comemorado o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra. O feriado foi concebido no ano de 1971, mas formalizado nacionalmente apenas em 2003. Mas somente em 2023, 20 anos depois, é que foi oficializado como feriado nacional.

O ano finaliza com o mês de dezembro, havendo apenas um feriado nacional: o Natal. Na visão religiosa, a data celebra o nascimento de Jesus Cristo. Já o ano de 2025 contará com mais feriados prolongados, para conferir quais são clique aqui.