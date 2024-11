Desfecho jurídico do caso Marielle

Foto: o povo Capa

"A Justiça é lenta, é cega, é burra, é injusta, é errada, é torta, mas chega". Foi assim que a juíza Lúcia Glioche, seis anos e sete meses após o assassinato da vereadora Marielle Franco (Psol) e do motorista Anderson Gomes, proferiu a sentença dos assassinos confessos. Os ex-policiais militares Ronnie Lessa e Élcio Queiroz foram sentenciados pelo Tribunal do Júri do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro a penas que somam 137 anos de reclusão - 78 anos para Lessa e 59 anos para Élcio. A sentença foi destaque de manchete da edição do O POVO de sexta-feira, 1º.