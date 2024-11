Aldeota, Meireles e mais três bairros de Fortaleza ficarão sem água na segunda-feira, 4

Foto: AURÉLIO ALVES Imagem de apoio ilustrativo. Suspensão do abastecimento de água afetará bairros da Regional 2 de Fortaleza

Cinco bairros da Regional 2 de Fortaleza terão o serviço de distribuição de água interrompido na próxima segunda-feira, 4, das 8 às 17 horas. Conforme anunciou a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece), os bairros são Varjota, Meireles, Mucuripe, Aldeota e Dionísio Torres. A suspensão programada ocorrerá por conta de melhorias na rede de abastecimento em um trecho da Avenida Padre Antônio Tomás.

O serviço ocorrerá no cruzamento da avenida Padre Antônio Tomás com a avenida Desembargador Moreira e a rua Barbosa de Freitas, no bairro Aldeota. A conclusão da obra no local está prevista para quinta-feira, 7.

A obra faz parte do projeto de implantação dos Distritos de Medição e Controle (DMCs) em Fortaleza e parte da Região Metropolitana, permitindo maior controle da pressão e vazão da água. O objetivo é equilibrar a distribuição entre os bairros e reduzir perdas de água.

Retorno do abastecimento de água

Segundo a Cagece, o sistema já estará completamente equilibrado na segunda-feira, 4, em até seis horas após a conclusão dos serviços. Durante esse período, a companhia recomenda que a água armazenada seja usada prioritariamente para consumo humano e atividades essenciais.

A Cagece também destacou que alguns imóveis poderão perceber a interrupção temporária no abastecimento, enquanto outros não serão afetados, dependendo de fatores como a capacidade das caixas d'água e dos reservatórios nos bairros.

Desvio no trânsito foi instalado em razão das obras

Devido à obra, que iniciou nesta sexta-feira, 1º, foi implementado um desvio no trânsito local. O tráfego na avenida Padre Antônio Tomás, no sentido Aldeota/Papicu, estará bloqueado entre a avenida Desembargador Moreira e a rua Barbosa de Freitas.

Foto: Cagece/Reprodução O tráfego na avenida Padre Antônio Tomás no sentido Aldeota/Papicu estará bloqueado

Motoristas que trafegarem pela avenida Padre Antônio Tomás devem entrar à direita na rua Osvaldo Cruz, depois à esquerda na rua Vicente Linhares, novamente à esquerda na rua Leonardo Mota e, finalmente, à direita para retornar à avenida Padre Antônio Tomás.