Ferroviário terá patrocínio da cantora de forró Taty Girl na disputa da Taça Fares Lopes

Foto: Reprodução/Instagram e Ferroviário FC O clube anunciou a parceria na manhã desta segunda-feira, 4, aproveitando para divulgar o "Baú da Taty Girl", show especial da cantora

O Ferroviário anunciou, na manhã desta segunda-feira, 4, que terá um novo patrocínio para a disputa da Taça Fares Lopes, na qual estreia no dia 10 de novembro, diante do Caucaia. A parceria será com a cantora de forró Taty Girl, que terá o nome estampado nas camisas do Tubarão da Barra no campeonato que vale vaga para a Copa do Brasil.

A Taça Fares Lopes tem motivos especiais para o bicampeão Ferroviário em 2024. Vivendo o processo para vender sua Sociedade Anônima do Futebol (SAF), o clube cearense terá a presença dos investidores portugueses interessados no time durante as partidas do torneio cearense. Além disso, será importante para avaliar atletas da base visando a Série D de 2025.

O anúncio ocorreu nas redes sociais do clube, que brincou com o verso de uma das músicas da artista, que diz: "Se esse sonho se tornasse real", pedindo aos torcedores para "ligar os pontos". Com a confirmação posterior, o clube detalhou que a camisa terá o nome da cantora estampado.

Taty Girl é ex-vocalista de tradicionais bandas como Forró Real e Solteirões do Forró e iniciou sua carreira solo em 2009. Com o patrocínio, Taty aproveitou para divulgar seu show especial, o Baú da Taty Girl, que acontece no próximo dia 23 de novembro, no Marina Park, em Fortaleza.