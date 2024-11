Morre Evandro Teixeira, fotojornalista baiano, aos 88 anos

Foto: Reprodução/Youtube/IMS FOTÓGRAFO faleceu ontem no Rio de Janeiro

Evandro Teixeira, um dos maiores nomes do fotojornalismo brasileiro, morreu nesta segunda-feira, 4, aos 88 anos, no Rio de Janeiro. O fotógrafo estava internado na Clínica São Vicente, na Gávea, na Zona Sul. A causa da morte, segundo familiares, foi falência múltipla de órgãos em decorrência de complicações de uma pneumonia.

Evandro deixa a esposa, Marli, com quem esteve casado por 60 anos, duas filhas e três netas.

O corpo do fotógrafo será velado em cerimônia aberta na Câmara dos Vereadores, no Centro do Rio, na terça-feira, 5, das 9h às 12h.

Relembre a carreira de Evandro Teixeira:

Nascido na Bahia, em 1935, Evandro Teixeira deixou Irajuba, um povoado a 307 quilômetros de Salvador, para fotografar o Brasil.

Com uma carreira que ultrapassou seis décadas, foi no Jornal do Brasil que consolidou seu legado, documentando episódios como o golpe militar de 1964 e a emblemática Passeata dos 100 Mil, em 1968, na Cinelândia.

Carnaval, festas populares, ícones como Ayrton Senna e Pelé passaram pelas lentes do baiano, que também não se furtou de registrar a pobreza e um Brasil nem sempre festivo.

Conhecido por fotografar quase sempre em preto e branco, Evandro registrou boa parte do que aconteceu de mais importante na segunda metade do século 20, para além do brasil. A tensão no Chile pós-golpe, o enterro de Pablo Neruda e as visitas da rainha Elizabeth e do Papa João Paulo 2º, foram algumas das coberturas que Evandro documentou com seu olhar particular.

Publicações internacionais como "Photo" (França), "Harper's Bazaar" e "7″ (Itália), Revista da Leica (Alemanha) e Revista de Fotografia da Suíça já dedicaram páginas a seu trabalho.

Evandro Teixeira no O Povo



“A fotografia te leva a conhecer o mundo. A fotografia é um instrumento para conhecer o mundo, trabalhar o mundo, correr o mundo”, disse Evandro em entrevista ao O Povo, no quadro Páginas Azuis, em 2014. E o fotógrafo, de fato, correu.

Entre suas coberturas, o fotógrafo viveu durante quatro anos em Canudos, transformando os vestígios e os sobreviventes da Guerra de Canudos em personagens singulares. Somado as suas fotos, o prefácio de Antonio Callado e o texto da jornalista lvana Bentes, o registro histórico e artístico desse momento rendeu o livro "Canudos: 100 anos"

Em entrevista ao O Povo, ele definiu a experiência de ter vivido aquelecomo um momento inexplicável. "Ter vivenciado durante quatro anos, ter feito o livro de Canudos, retratado a saga do Conselheiro. A emoção foi tamanha quando lancei o livro (Canudos: 100 anos), em 2007, em Canudos (BA), que hoje faço parte dos historiadores de Canudos e religiosamente eu volto para lá, porque me marcou profundamente. Aquela situação, aquela gente, aquele povo", afirma