MPCE denuncia motociclista por morte de estudante atingido por ônibus no Benfica

Foto: Lara Vieira/O POVO João Victor Fontenele Eloia foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), porém não resistiu aos ferimentos

O motociclista por aplicativo Wenderson Jhemerson Silva Muniz, de 31 anos, foi denunciado pelo Ministério Público Estadual (MPCE) pela morte do estudante universitário João Victor Fontenele Eloia, de 21 anos. Era Wenderson Jhemerson quem dirigia a moto na qual João Victor trafegava como passageiro.

Na manhã do dia 27 de setembro, no cruzamento da rua Marechal Deodoro com a avenida 13 de Maio, no bairro Benfica, em Fortaleza, o estudante caiu do veículo em uma curva fechada feita pelo condutor, tendo, em seguida, sido atingido por um ônibus.



A denúncia ofertada pelo MPCE na última quarta-feira, 30. Conforme a peça, João Victor havia solicitado uma corrida pelo aplicativo 99 POP, que foi aceita por Wenderson Jhemerson.



A investigação do 11º Distrito Policial, que embasa a denúncia, apontou que o acusado trafegava em alta velocidade até que, na Marechal Deodoro, ele acabou encostando “levemente” no guidão de uma outra motocicleta, que estava parada em um semáforo.

Teve início uma discussão, em que Wenderson Jhemerson deu um tapa no peito do outro motociclista, que ainda não foi identificado. Conforme testemunhas, o acusado ainda apontou o “dedo na cara dele” e falou "muito alto”.



Ainda conforme o MPCE, João Victor tentou apaziguar os ânimos entre os dois, chegando até a pedir para Wenderson Jhemerson parar a moto, pedido não atendido por este.



Wenderson Jhemerson passou a perseguir o outro motociclista, sendo que este, para tentar escapar, avançou o sinal vermelho do cruzamento onde o atropelamento viria a ocorrer.

“Ocorre que o réu, mesmo estando com a vítima na garupa por estar lhe prestando o serviço de transporte, também avançou o sinal vermelho em alta velocidade para continuar perseguindo o outro motociclista”, afirma na denúncia a promotora Márcia Lopes Pereira.



“Logo em seguida o réu fez uma curva fechada em alta velocidade, no cruzamento da rua Marechal Deodoro com a avenida 13 de Maio, o que com que a vítima fosse derrubada da garupa, caindo na via e sendo colhido por um ônibus que estava em sua via/mão correta, conduzido (por um motorista), o qual afirmou ter sido surpreendido pela motocicleta avançando o sinal vermelho e que não teve como evitar a colisão”.



Em seguida, diz o MPCE, Wenderson Jhemerson se evadiu do local sem prestar socorro à vítima. Em depoimento, ele afirmou que fez isso para continuar perseguindo o motociclista com quem havia discutido.



Motociclista foi denunciado por homicídio doloso

O MPCE denunciou o motoqueiro por homicídio doloso, quando há intenção de matar ou mesmo quando se assume o risco da morte. À acusação, foram acrescentadas as qualificadoras de “motivo fútil” e emprego de meio que resultou em perigo comum (artigos 121, § 2º II e III do Código Penal, respectivamente).



O órgão ministerial ainda acusou Wenderson Jhemerson de deixar de prestar imediato socorro à vítima, crime previsto no artigo 304 do Código de Trânsito Brasileiro.



Ele deve responder ao processo em liberdade, mas o MPCE pediu à Justiça para que a habilitação dele fosse cautelarmente suspensa. A 2ª Vara do Júri da Comarca de Fortaleza ainda decidirá se aceita ou não a denúncia.



O POVO não localizou a defesa de Wenderson Jhemerson na noite desta segunda-feira, 4.