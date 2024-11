Prêmio Eisten: repórter do O POVO está entre as três jornalistas de saúde mais admiradas do Nordeste

Foto: Fernanda Barros/ O POVO ANA Rute Ramires é jornalista do O POVO

Ana Rute Ramires, repórter do Jornal O POVO, foi premiada na 4ª Edição do Prêmio Einstein, cuja cerimônia ocorreu na noite desta segunda-feira, 4, em São Paulo. Profissional foi reconhecida como uma das três jornalistas mais admiradas na cobertura em saúde da Região Nordeste, ranking que neste ano foi 100% feminino.

Prêmio foi promovido por meio de parceria com a Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein e busca "destacar o trabalho de excelência de profissionais e publicações" que atuam nos segmentos de saúde, ciência e bem estar. Jornalistas e veículos foram indicados em votação aberta ao público.

Entre profissionais e mídias, houve quase 500 indicações. Cerca de 300 jornalistas foram indicados nas categorias Jornalista – Geral, Jornalistas – Regionais, Jornalista Especializado em Ciência e Colunista.

Já 200 veículos foram indicados em divisões por áreas como Agência de Notícias, Áudio (Programa de Rádio/Podcast), Jornais e Revistas (Impresso ou Digital), Programa de TV e Veículo Impresso e/ou Digital.



Na categoria Jornalistas – Regionais, a repórter Ana Rute Ramires ficou no Top 3 dos repórteres mais admirados na cobertura de Saúde do Nordeste. Profissional foi reconhecida ao lado de Cinthya Leite, do Jornal do Commercio, e Beatriz Castro, da TV Globo, compondo um ranking 100% feminino.

Repórter Ana Rute teve o trabalho reconhecido no prêmio Einsten Crédito: Reprodução

"Esse prêmio é muito relevante por valorizar o jornalismo responsável e de qualidade, principalmente neste período no qual a saúde e a ciência são tão atacadas pela desinformação", diz Ana Rute.

"É uma honra pra mim por dois aspectos, em especial. Primeiro, estar entre mulheres jornalistas de ciência. O top 3 de todas as regiões é 100% feminino. Também por estar representando minha região Nordeste, da qual eu tenho tanto orgulho", completa a jornalista do O POVO.