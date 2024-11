Ações da Pague Menos sobem 8,09% após lucro de R$ 53 mi

Foto: Aurélio Alves BASE total de lojas atingiu 1.649 unidades no 3º trimestre

Após a Pague Menos registrar um lucro líquido ajustado de R$ 53,9 milhões no terceiro trimestre, as ações da varejista cearense de produtos farmacêuticos subiram 8,09%, a R$ 3,34, na Brasil, Bolsa, Balcão (B3), ontem, 5.

O resultado reverte um prejuízo de R$ 400 mil em igual período do último ano, apoiado por aceleração de 13,9% na receita bruta - para R$ 3,5 bilhões - e de 13,6% nas vendas nas mesmas lojas (SSS, em inglês), 114 pontos base acima do esperado pela Genial Investimentos.

O ticket médio gasto por clientes nas lojas aumentou 6% no ano a ano, de R$ 81,07 para R$ 85,89. O número de clientes ativos também avançou 2,1% no período, de 20,7 milhões para 21,1 milhões. O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, em inglês) ajustado, um dos principais indicadores do mercado, ficou em R$ 190,7 milhões, uma alta de 32,6% na base anual. (Ana Luiza Serrão)