Ceará x América-MG é adiado para não chocar com show de Caetano e Bethânia no Castelão

Foto: Gabriel Silva / Ceará SC Torcida do Ceará na Arena Castelão em duelo contra Operário-PR pela 25ª rodada da Série B

O confronto entre Ceará e América-MG, que estava marcado para o dia 17 de novembro, apenas um dia depois do show de Caetano Veloso e Maria Bethânia, que também acontecerá na Arena Castelão, foi remarcado para a segunda-feira, 18, às 21h45min. A partida, que marca a 37ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B, será a última do Alvinegro em seus domínios na temporada.

A expectativa do Ceará é ter o Castelão disponível à partir de 15 horas do mesmo dia. Inicialmente, a administração do estádio queria a alteração do jogo para a quarta-feira, 20, mas a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu a para segunda, 18, para não deixar o jogo se distanciar dos demais do campeonato, posto que a rodada é decisiva por ser a penúltima do torneio nacional.

O horário partiu de um pedido da Federação Cearense de Futebol (FCF), para garantir a integridade do estádio, levando em consideração o tempo demandado para desmontar a estrutura do show. A ideia da administração de levar o jogo para quatro dias depois do show parte do que é predeterminado no estádio, que segue a mesma regra para a montagem. Por isso, o jogo ser adiantado também não teria funcionado.

Para o time de Léo Condé, a partida será decisiva. Em casa, o Vovô tem a terceira melhor campanha entre todos os times do campeonato. Este será o último compromisso em seus domínios, no qual o clube espera lotação, por isso, não cogitou em nenhum momento uma possível alteração de local. O posicionamento do Ceará na reunião de definição foi, inclusive, "queremos jogar no Castelão, em qualquer dia".