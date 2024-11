Fortaleza sedia jogos entre seleções em liga sul-americana de futsal

Foto: Leto Ribas/CBF Atual campeã mundial, seleção brasileira de futsal disputa torneio no CFO

Começou nesta quarta-feira, 6, no Centro de Formação Olímpica (CFO), em Fortaleza, a Liga Evolução de Futsal Zona Norte 2024, torneio de futsal organizado pela Conmebol que une seleções sul-americanas, tanto sub-20 como profissional. O evento começou nessa quarta-feira, 6, e seguirá até o dia 10 de novembro.

Entre as seleções escolhidas estão: Brasil, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela. As equipes disputam entre si e o maior pontuador terá a oportunidade de enfrentar o vencedor da Liga Evolução de Futsal Zona Sul 2024 – formado por Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai e Uruguai – pelo Título Absoluto em busca de definir o campeão sul-americano.

Atual campeão mundial, o Brasil foi o último campeão absoluto do continente, quando venceu a Argentina.

No mês de outubro, o fixo João Pedro Quixeré, atleta da equipe de futsal do Fortaleza, foi convocado para jogar a competição.

O evento contará com entrada franca pelo acesso B do CFO e terá transmissão ao vivo no canal da Conmbeol no YouTube e na TV Ceará, emissora pública do Governo do Estado.

Jogos por rodada

1ª rodada

Colômbia x Peru (Sub-20) – 06/11 – 14h – Centro de Formação Olímpica

Colômbia x Peru (Principal) – 06/11 – 16h – Centro de Formação Olímpica

Brasil x Equador (Sub-20) – 06/11 – 18h15 – Centro de Formação Olímpica

Brasil x Equador (Principal) - 06/11 – 20h30 – Centro de Formação Olímpica

2ª rodada

Venezuela x Equador (Sub-20) – 07/11 – 14h – Centro de Formação Olímpica

Venezuela x Equador (Principal) - 07/11 – 16h – Centro de Formação Olímpica

Peru x Brasil (Sub-20) - 07/11 – 18h15 – Centro de Formação Olímpica

Peru x Brasil (Principal) - 07/11 – 20h30 – Centro de Formação Olímpica

3ª rodada

Equador x Peru (Sub-20) – 08/11 – 14h – Centro de Formação Olímpica

Equador x Peru (Principal) - 08/11 – 16h – Centro de Formação Olímpica

Colômbia x Venezuela (Sub-20) - 08/11 – 18h15 – Centro de Formação Olímpica

Colômbia x Venezuela (Principal) - 08/11 – 20h30 – Centro de Formação

Olímpica

4ª rodada

Equador x Colômbia (Sub-20) – 09/11 – 14h – Centro de Formação Olímpica

Equador x Colômbia (Principal) - 09/11 – 16h – Centro de Formação Olímpica

Venezuela x Brasil (Sub-20) - 09/11 – 18h15 – Centro de Formação Olímpica

Venezuela x Brasil (Principal) - 09/11 – 20h30 – Centro de Formação Olímpica

5ª rodada

Peru x Venezuela (Sub-20) - 10/11 – 14h – Centro de Formação Olímpica

Peru x Venezuela (Principal) - 10/11 – 16h – Centro de Formação Olímpica

Brasil x Colômbia (Sub-20) – 10/11 – 18h15 – Centro de Formação Olímpica

Brasil x Colômbia (Principal) - 10/11 – 20h30 – Centro de Formação Olímpica

Sobre a Liga Evolução de Futsal Zona Norte 2024

Evento: Torneio CONMEBOL Liga Evolução de Futsal

Datas: De 6 a 10 de novembro

Horário: 14 horas às 22 horas

Local: Arena CFO (Centro de Formação Olímpica)