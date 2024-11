O POVO é vencedor da 1ª edição do Prêmio ABDE de jornalismo

Foto: FCO FONTENELE SAMUEL Pimentel, jornalista do O POVO

O repórter de Economia Samuel Pimentel foi o vencedor da primeira edição do prêmio de jornalismo da a Associação Brasileira de Desenvolvimento (ABDE).

A reportagem Retratos do Bolsa Família, de autoria dele, foi a primeira colocada na categoria Texto Nacional. No trabalho, Samuel percorreu as cidades cearenses nas quais o programa federal de transferência de renda mais tem peso na economia local e trouxe as histórias das famílias beneficiadas.

+ Confira a reportagem especial Retratos do Bolsa Família

"A reportagem especial foi um trabalho de alta complexidade que demandou quase 12 meses de planejamento, pesquisa, apuração e quase 650 km de viagem. Estou muito feliz pelo reconhecimento e agradeço à organização do prêmio, assim como aos companheiros de O POVO por tornar esse momento possível", afirmou o jornalista.

O trabalho contou ainda com a edição para o impresso de Beatriz Cavalcante, edição no site de Fátima Sudário e Regina Ribeiro, design de Cristiane Frota e imagens de Aurélio Alves. Os recursos digitais foram da repórter Karyne Lane e do próprio Samuel Pimentel.

No total, a ABDE recebeu 157 inscrições de jornalistas das cinco regiões brasileiras e 21 estados. Os primeiros colocados selecionados pelo júri da premiação serão homenageados em uma cerimônia que ocorrerá no dia 2 de dezembro, em Brasília.



