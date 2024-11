Visita com assinantes do O POVO

Os assinantes do O POVO foram convidados a vivenciar a primeira visita guiada exclusiva à CasaCor Ceará 2024 ontem, 7. Recepcionados pela equipe de Marketing do O POVO , os assinantes e seus acompanhantes exploraram os diversos ambientes da mostra, imersos em tendências de arquitetura e design locais. Ao final do tour, cada convidado recebeu um quadro com fotografias exclusivas capturadas pelos fotógrafos do O POVO , entregue em uma ecobag personalizada. Esta foi a primeira de quatro visitas especiais, com a próxima edição marcada para o próximo dia 21.