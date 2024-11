Roubos no Ceará caem 24,6% em outubro; 112 crimes ocorrem por dia

Foto: FÁBIO LIMA REDUÇÃO ocorreu em todas as quatro regiões

Os números de roubos voltaram a cair no Ceará em outubro, conforme dados da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). A pasta divulgou, nesta sexta-feira, 8, que 2.835 Crimes Violentos contra o Patrimônio (CVPs) foram registrados no Estado no mês passado. É uma redução de 24,6% na comparação com outubro de 2023, quando 3.760 casos foram computados.



A redução ocorreu em todas as quatro regiões nas quais a SSPDS divide o Estado. Em Fortaleza, a queda foi de 22,8%. Em outubro de 2023, haviam sido registrados 2.645 roubos na Capital. Já em outubro de 2024, esse número foi de 2.042.



Nos municípios da Região Metropolitana de Fortaleza, foram registrados no mês passado 383 CVPs. É 31,1% a menos que as 556 ocorrências de outubro de 2023. No Interior Norte, o decréscimo foi de 20,3%: foram 305 roubos em outubro de 2023 e, em outubro de 2024, ocorreram 243.



Por fim, no Interior Sul, a SSPDS computou 197 CVPs no mês passado, o que significa uma redução de 34,3% na comparação com as 254 ocorrências de outubro de 2023.



No acumulado do ano, de janeiro a outubro, 30.749 roubos foram registrados em todo o território cearense, o que significa uma média de 112.63 crimes por dia. As estatísticas indicam um decréscimo no número de CVPs no Ceará em 2024.

De janeiro a outubro de 2023, 36.343 roubos haviam sido registrados no Estado, ou seja, neste ano, há uma queda de -5.39% nos CVPs no Ceará em 2024.



De janeiro a setembro, foram os municípios cearenses que mais registraram CVPs no ano: Fortaleza (19.779), Caucaia (1.318), Maracanaú (1.159), Juazeiro do Norte (694), Sobral (683), Horizonte (326), Maranguape (246), Aquiraz (211), Pacajus (184) e Eusébio (184).



Iniciativas contra o crime

Comentando a redução no número de roubos no Estado, o titular da SSPDS, Roberto Sá, destacou a existência de iniciativas do Governo do Estado visando prevenir esse tipo de crimes, a exemplo dos programas Segurança no Ponto, Moto Segura e Meu Celular.



Esta última iniciativa proporcionou a recuperação de mais de 4 mil celulares roubados ou furtados em seis meses, citou o secretário. Ele ainda reforçou que o policiamento é empregado pela SSPDS a partir do que dizem as estatísticas, de forma a reforçar o patrulhamento em locais e horários que mais ocorrem roubos.