Trump volta à cena

Foto: O POVO Capa

O republicano Donald Trump retornará à Casa Branca, após vitória nas urnas confirmada na madrugada de quarta-feira, 6. O triunfo dá um novo fôlego para grupos de direita e extrema-direita no mundo. A manchete do O POVO de quinta-feira, 7, destaca a reportagem que detalha os efeitos práticos e simbólicos para Brasil, tanto política como economicamente, que a recondução de Trump à presidência dos EUA poderá ter. A capa, com foto do republicano entrando em cena por uma cortina azul, faz refêrencia a capa do O POVO do dia 22 de julho, que noticiou a desistência de Biden de concorrer a reeleição.