APÓS FURACÃO, TERREMOTO

Um forte terremoto de magnitude 5,9 atingiu a costa sudeste de Cuba, perto da cidade de Santiago, no domingo, 10, seguido por um tremor secundário maior, de magnitude 6,8, informaram geólogos americanos. Nenhuma morte foi registrada até o momento. "Os postes estavam se movendo, a rua, tudo durou cerca de 20 segundos, o primeiro, porque depois houve outro que também foi muito forte. As pessoas estavam assustadas, todos estavam correndo, saindo de suas casas", disse à AFP o soldador Liván Chávez, de 24 anos. O tremor atinge a ilha quando o país se recupera da destruição de Rafael, um furacão de categoria 3, que atingiu o oeste do território. (AFP)