Lula recebe liberação médica para viajar de avião

O presidente Lula recebeu liberação médica para viagens aéreas após passar por novos exames de imagem no domingo, 10, no Hospital Sírio-Libanês de Brasília. Segundo o boletim, ele permanece sem sintomas após o acidente doméstico sofrido no dia 19 de outubro. A avaliação constatou melhora no exame em relação aos anteriores, e ele deve manter suas atividades.

Lula sofreu uma queda no banheiro da residência oficial, no Palácio da Alvorada, bateu a cabeça e precisou levar cinco pontos na região da nuca. Exames de imagem realizados logo após o acidente mostraram uma pequena hemorragia no cérebro do presidente. A equipe médica recomendou, por precaução, que Lula evitasse viagens de longa distância. (Agência Brasil)